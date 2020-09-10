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شاهد.. اندلاع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليون
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، يورونيوز ، اندلاع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة " ليسبوس " اليونانية والسبب فيروس كورونا المستجد .

اندلع حريق مهول في مخيم" موريا " للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية فجر الأربعاء ، وذكرت وكالة الأنباء المحلية أن النيران قد تكون اشتعلت إثر "تمرد" بعض طالبي اللجوء على قرار السلطات و عزلهم بعد أن تبين إصابتهم بفيروس كورونا .

أو من المقربين من أحد المصابين بالفيروس في محاولة لمنع انتشار الوباء في المخيم الذي يعد الأكبر في أوروبا ويأوي أكثر من 12 ألف مهاجر.

ولم تصدر السلطات اليونانية حتى هذه الأثناء أي معلومات حول ما إذا كان هذا الحريق نشب بفعل فاعل أم لا.

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