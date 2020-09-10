شاهد.. اندلاع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية

اندلع حريق مهول في مخيم" موريا " للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية فجر الأربعاء ، وذكرت وكالة الأنباء المحلية أن النيران قد تكون اشتعلت إثر "تمرد" بعض طالبي اللجوء على قرار السلطات و عزلهم بعد أن تبين إصابتهم ب فيروس كورونا





أو من المقربين من أحد المصابين بالفيروس في محاولة لمنع انتشار الوباء في المخيم الذي يعد الأكبر في أوروبا ويأوي أكثر من 12 ألف مهاجر.





ولم تصدر السلطات اليونانية حتى هذه الأثناء أي معلومات حول ما إذا كان هذا الحريق نشب بفعل فاعل أم لا.



