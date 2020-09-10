الزمالك ضيفا ثقيلا على سموحة بـ الدوري.. الليلة





ويسعى في الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتعزيز وصافته لترتيب الدوري.





في المقابل يطمح سموحة في الظهور الأول لمدربه الجديد أحمد سامي الذي تولي القيادة الفنية مؤخرا خلفا لـ حمادة صدقي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرس الأبيض للاحتفاظ بالمركز السادس.





ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، خلف الأهلي متصدر الأهلي متصدر الترتيب بـ 68 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز السادس بـ 32 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من منافسات الدوري المصري، بيراميدز المصري، الإنتاج الحربي مع أسوان، المقاولون مع حرس الحدود.

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على سموحة، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري المصري.