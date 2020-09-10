تقرير: الرقمنة سلاح أنجولا في مواجهة كورونا.. فيديو

عرضت فضائية ، يورونيوز ، فيديو عرضت فيه استغلال أنجولا ل الرقمنة لتكون الوضع الطبيعي الجديد في أنجولا .





كما هو الحال في أي مكان في العالم، شجع فيروس كورونا على رقمنة جزء من اقتصاد أنجولا ، تعرفنا على مثال مع بيدرو بيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Appy Saúde.





يدير بيدرو منصة غيرت تماما العلاقة بين المرضى والقطاع الصحي ، خاصة مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات.





يقول:"منصتنا تملأ فجوة في سياق وباء كوفيد، ليس فقط في أنجولا، بل في جميع أنحاء العالم، بسبب نفاذ الكثير من المخزون تدفق الناس على الصيدليات أو المؤسسات الصحية للحصول على المساعدة وعلى احتياجاتهم، لكنهم لم يتمكنوا و اضطروا للذهاب إلى مكان آخر.





يضيف:" في أنجولا، بفضل الحل الذي قدمناه، كنا مستعدين لأن جميع المعلومات متوفرة على الإنترنت. ليس علينا الذهاب إلى صيدليات مختلفة للعثور على قناع أو مطهر أو أي شيء آخر نحتاجه الآن "،.



