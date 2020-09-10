50 جنيها للمتر.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر أنه في ضوء التيسير على المواطنين بمحافظة الأقصر ومراعاة لظروف البعد الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين وبعد الاجتماع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن قرر تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء.









وأوضح بأنه تم تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "50 جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.





وأشار إلى تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار السيد المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ"4" أمتار فأقل "50 جنيها".





وأردف أنه تم تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.



