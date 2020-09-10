خاص | سلة الأهلي: روح الفانلة الحمراء ستكون حاضرة في نهائي دوري السوبر

أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أنه يثق فى لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.





وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يراهن على روح الفانلة الحمراء في ظهور لاعبي فريقه بصورة طيبة وتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم خاصة وأن الفريق كان قريبا من الفوز بالمباراة الماضية حتى آخر لحظة.





وأشار توفيق إلى أنه كان حريصًا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الاتحاد فى المباريات الثلاث الماضية، وأن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب مصاب، وهو ما يؤثر على الحسابات الفنية.





وأوضح توفيق أن فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على مستوى الجميع، وكان الفريق بحاجة إلى فترة أطول من التدريب على الصالة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب.





وأنهى توفيق كلامه بأن بطولة دوري السوبر تمثل هدفًا رئيسيًّا للفريق، وأن اللاعبين يؤدون بروح قتالية عالية من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.



