خاص | سلة الأهلي: روح الفانلة الحمراء ستكون حاضرة في نهائي دوري السوبر

أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أنه يثق فى لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.
وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يراهن على روح الفانلة الحمراء في ظهور لاعبي فريقه بصورة طيبة وتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم خاصة وأن الفريق كان قريبا من الفوز بالمباراة الماضية حتى آخر لحظة.
وأشار توفيق إلى أنه كان حريصًا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الاتحاد فى المباريات الثلاث الماضية، وأن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب مصاب، وهو ما يؤثر على الحسابات الفنية.
وأوضح توفيق أن فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على مستوى الجميع، وكان الفريق بحاجة إلى فترة أطول من التدريب على الصالة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب.
وأنهى توفيق كلامه بأن بطولة دوري السوبر تمثل هدفًا رئيسيًّا للفريق، وأن اللاعبين يؤدون بروح قتالية عالية من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.