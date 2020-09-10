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رياضة

خاص | سلة الأهلي: روح الفانلة الحمراء ستكون حاضرة في نهائي دوري السوبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
أشرف توفيق
أشرف توفيق
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محمد سمير
أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أنه يثق فى لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين. 

وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يراهن على روح الفانلة الحمراء في ظهور لاعبي فريقه بصورة طيبة وتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم خاصة وأن الفريق كان قريبا من الفوز بالمباراة الماضية حتى آخر لحظة.

وأشار توفيق إلى أنه كان حريصًا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الاتحاد فى المباريات الثلاث الماضية، وأن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب مصاب، وهو ما يؤثر على الحسابات الفنية.

وأوضح توفيق أن فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على مستوى الجميع، وكان الفريق بحاجة إلى فترة أطول من التدريب على الصالة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب.

وأنهى توفيق كلامه بأن بطولة دوري السوبر تمثل هدفًا رئيسيًّا للفريق، وأن اللاعبين يؤدون بروح قتالية عالية من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

ويواجه رجال سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

ويدخل الفريقان المباراة، والاتحاد السكندري متفوق في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلي في الجولة الثانية، وتفوق الاتحاد على الأهلي في الجولة الثالثة، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.
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