كوشنر: السعودية والبحرين سمحتا بفتح المجال الجوي لجميع الرحلات الإسرائيلية

أعلن مستشار الرئيس الامريكي وصهره جاريد كوشنر أن المملكة العربية السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التي تنطلق من إسرائيل تجاه الشرق.





وأوضح كوشنر في مؤتمر صحفي عقده قبل حفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات الأسبوع المقبل، أنه بعد القرار السعودي، فإن كل طائرة تنطلق من إسرائيل وتطلب تصريحًا لدخول المجال الجوي السعودي فانها ستحصل عليه، وليس فقط للرحلات إلى دولة الامارات إنما لكل الرحلات، وأكد أيضًا أن البحرين وافقت هي الأخرى على مرور الطائرات الإسرائيلية من مجالها الجوي.





وشكر كوشنر العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، مشددا على ان القضية الفلسطينية هامّة لكليهما.





وشدد كوشنر على ان الروح في المنطقة تتغير، وان دولا عديدة غير مستعدة لتعطيل تقدمها بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





وقال كوشنير"الكثير من الاشخاص يفقدون صبرهم بخصوص القيادة الفلسطينية".





وطالب كوشنير القيادة الفلسطينية العودة الى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن خطة ترامب لا زالت مطروحة على الطاولة، ومن الممكن تحسينها في حال قدم الفلسطينيون اقتراحا بالمقابل، لكنه أكد "اننا لن نلاحق الفلسطينيين".





وسئل كوشنر عما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية ستضع حدًا لنية إسرائيل لضم المستوطنات في الضفة الغربية.





وقال "من خلال خطتنا" حاولت الإدارة الأمريكية "إنقاذ حل الدولتين ، لأننا لو واصلنا الوضع الراهن لكانت إسرائيل في النهاية قد أكلت "كل أراضي الضفة الغربية".





واوضح كوشنير انه لا يوجد حتى الان اي قرار بخصوص بيع طائرات F35 الى الامارات، لكن الامارات العربية تقع قريبة من ايران، وهي هامة جدا في هذا السياق وقال "نحن في نقاشات مع الاسرائيليين بالخصوص".