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للتخفيف عن كاهل المواطن.. تسهيلات في قانون التصالح في مخالفات البناء.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي، كمال ريان، المتخصص في شئون مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى دائما للتخفيف عن كاهل المواطن، وهو ما ظهر من خلال تصريحات رئيس الوزراء بالأمس.

وأضاف الكاتب الصحفي، كمال ريان، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الحكومة زللت أي عقوبات من الممكن أن تقع على كاهل المواطن في التصالح، موضحا أنه تم الإعلان عن نموذج 3 ، وهو يساعد على وقف أية إجراءات هدم لمدة شهرين، لحين إتمام كل الأوراق.

وأشار "ريان"، إلى أن هذا النموذج، سيساعد المواطنين على إتمام كل الأوراق، دون الخوف من اتخاذ أي إجراءات ضد المنشآت المخالفة.

وأوضح "ريان"، أن إجراء تقليل الرسوم، جاء في ضوء التخفيف على المواطن وسيكون من 10 % وحتى 55%، حسب المحافظة.

وتابع "ريان"، أن قانون التصالح شهد تعديل سداد الرسوم على ثلاث سنوات دون فوائد، والهدف منها أن يستطيع المواطن توفيق أوضاعه. 
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