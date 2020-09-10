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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تطور هاتفا بتصميم كاميرا غريبة.. وطريقة تفعيل الوضع الداكن لتطبيقات Microsoft Office

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


حصلت شركة شاومي Xiaomi، على براءة اختراع لهاتف ذكي فريد من نوعه، حيث تعمل الشركة الصينية على هاتف جديد سيأتي بشاشة كاملة، بدون أي ثقوب للكاميرا الأمامية، والسر في ذلك يكمن في تقنية آلية كاميرا منبثقة جديدة، وفق ما ذكره موقع "gizchina".


تستعد شركة إل جي LG، لإطلاق هاتفها الجديد الذي يأتي بتصميم فريد بشاشة قابلة للتدوير، والذي سينطلق تحت اسم LG Wing، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة المزيد من التفاصيل بعد ظهور الهاتف في عدة مقاطع فيديو نشرت خلال الأيام الماضية.


حظرت الهند أكثر من 200 تطبيق صيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ففي شهر يونيو الماضي، عندما صدر أول قرار للحظر، تم حذف تطبيق الفيديو الشهير TikTok المملوك لشركة Bytedance، ليظهر بعد هذا القرار العديد من التطبيقات الهندية البديلة والمنافسة لتيك توك في أكبر سوق لها.


كشفت بعض التسريبات خلال الشهر الماضي، بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto E7 Plus، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، واليوم كشفت المواصفات الكاملة وسعر الهاتف إلى جانب بعض الصور.


أصبحت ميزة الوضع الداكن Dark Mode، الأكثر شيوعا لتطبيقات الهواتف الذكية وأيضا لتطبيقات سطح المكتب، حيث توفر العديد من المزايا للمستخدمين بما في ذلك تجربة أفضل وحماية للعين أثنا استخدام التطبيقات ليلا، وتوفير عمر البطارية.
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