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أخبار البلد

وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والوفد المرافق  وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب  رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات ، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة  لجمهورية جنوب السودان لمواجهة آثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان. 

ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا   

وصرح عبد العاطي إلى بأنه تم تنوير رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون  مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وفى سياق آخر و خلال لقاء الوفد المصري مع رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبد العاطى  أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة لافتًا  أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية  والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات. 

كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان  الدكتور عبدالعاطي  والوفد المرافق وتم تنويره بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى المصرية  بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف. 

وتجدر الإشارة إلى أنه إستكمالًا لسلسلة اللقاءات فقد إستقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطي والوفد المرافق مرحبًا به في جنوب السودان معربًا عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية دولة جنوب السودان.
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
وزير الري: مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان
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