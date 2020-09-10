تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يناقش مشاكل المواطنين

، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمود عفش ' رئيس مركز ومدينة الحسنة ' تم خلاله مناقشة كافة المشاكل





حيث تقرر توفير الخدمات الضرورية والبنية الاساسية ، وحل المشاكل التي تواجه أهالى قري المركز والمدينة حرصًا على مصلحة المواطنين .





- شدد اللواء خلال الاجتماع على ضرورة حصول كل مواطن على حقه من برنامج المياه ، حيث تم وضع آلية لضمان وصول المياه المستحقة لكل مواطن، على ان يتم تنفيذ الآلية عن طريق مجلس المدينة.





كما تم تكليف سكرتيرى القرى على ضرورة المرور اليومى على الوحدات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لأهل القرى وتحقيق الانضباط لخدمة أهالى مركز ومدينة الحسنة ، ونبه الي ضرورة التقدم لمجلس المدينة بالاوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع بالقرى





كما تقرر الإنتهاء من جميع أعمال البناء والتشطيبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن متابعة مشروعات لان الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة.





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