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محافظات

تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يناقش مشاكل المواطنين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
تنفيذي الحسنة يناقش
تنفيذي الحسنة يناقش مشاكل المواطنين
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احمد صالح
عقد الاجتماع التنفيذى لسكرتيرى القرى ومديرى الإدارات الداخلية والخارجية بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمود عفش ' رئيس مركز ومدينة الحسنة ' تم خلاله مناقشة كافة المشاكل الخدمية التي تخص جميع قرى مركز ومدينة الحسنة وذلك للعمل على وضع خطة لحل تلك المشاكل.

حيث تقرر توفير الخدمات الضرورية والبنية الاساسية ، وحل المشاكل التي تواجه أهالى قري المركز والمدينة حرصًا على مصلحة المواطنين .

- شدد اللواء خلال الاجتماع على ضرورة حصول كل مواطن على حقه من برنامج المياه، حيث تم وضع آلية لضمان وصول المياه المستحقة لكل مواطن، على ان يتم تنفيذ الآلية عن طريق مجلس المدينة.

كما تم تكليف سكرتيرى القرى على ضرورة المرور اليومى على الوحدات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لأهل القرى وتحقيق الانضباط لخدمة أهالى مركز ومدينة الحسنة ، ونبه الي ضرورة التقدم لمجلس المدينة بالاوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع بالقرى 

كما تقرر الإنتهاء من جميع أعمال البناء والتشطيبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن متابعة مشروعات لان الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة. 

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