رئيس جامعة أسيوط: معهد تطوير وابتكار الدواء يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في صناعة الدواء

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط ، على خلفية إنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط، إنه يمنح درجتى الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا صناعات الدواء، موضحا أنه مختص في تطوير ودراسات الأدوية الحديثة.









وأضاف الدكتور طارق الجمال، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعهد يشترط الحصول على درجة البكالوريس في كلية الصيدلة، أو الطب البشري.









وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن المعهد يمثل أهمية في الدراسات البينية، التي تشمل أكثر من كلية، مشيرا إلى أن المعهد مختص بدراسات التكنولوجيا الوراثية، وأبحاث الطب البشري والبيطري والأسنان.









ولفت "الجمال" إلى أن المعهد مقام على مساحة كبيرة، وهو أكبر مركز للأبحاث في مصر، منوها إلى أن أول معهد للأبحاث كان معهد التكنولوجيا الجزئية، تلاها معهد تطوير صناعة الدواء.