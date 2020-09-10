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أخبار العالم

إطفاء حريق ضخم في مخزن بالكويت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
حريق في الكويت
حريق في الكويت
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محمود نوفل
نجحت فرق الإطفاء الكويتية في إخماد النيران بعد اندلاع حريق ضخم في مخزن تابع لأحد مصانع تعبئة مياه الشرب بمنطقة صبحان.


وقالت الإطفاء الكويتية، في بيان لها اليوم، الخميس، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 2:40 من فجر اليوم وعلى أثره تم توجيه مراكز إطفاء صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة وجليب الشيوخ والإسناد إلى موقع الحادث.


وأفاد البيان بأن فرق الإطفاء شرعت بمكافحة الحريق لحظة وصولها للموقع، حيث تمكنت من عزل النيران التي نشبت في أخشاب كانت بوسط المخزن بمساحة 400 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات بشرية.


كما باشرت فرق التحقيق في حوادث الحريق عملها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق. 

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