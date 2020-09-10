أخبار السعودية اليوم: رحلات جوية من إسرائيل عبر أجواء المملكة.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران.. ورؤية 2030 تعتمد نهجًا مزدوجًا لإصلاح نظام التعليم

رؤية 2030 تعتمد نهجًا مزدوجًا لإصلاح نظام التعليم السعودي

التحالف يدمّر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

رحلات جوية من إسرائيل عبر أجواء المملكة بعد السلام مع الإمارات









ينتظر أن ينشط التعاون بين الإمارات وإسرائيل بعد التوقيع على معاهدة السلام في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارلي، فقد كشفت توقعات في مباشرة الرحلات التجارية بين البلدين بعد الانتهاء من التوقيع، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والمالي.





وكانت الإمارات أعلنت عن أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سيكون على رأس وفد رسمي يضم كبار المسئولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الحالي، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.





وتأتي إفادة الإمارات لوزير الخارجية للتوقيع على معاهدة السلام في وقت أثنى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حين قال خلال مشاركته في تجمع انتخابي أمس: «الشيخ محمد بن زايد قائد يحظى باحترام بالغ، وفعلنا شيئا لم يعتقد أحد أنه ممكن».





وبحسب معلومات أخيرة، يتوقع التحضير لرحلات جوية مباشرة بين الدولتين بعد توقيع الاتفاقية في العاصمة الأميركية واشنطن في الخامس عشر من الشهر الحالي، وذلك بعد أن أعلن عدد من الشركات الطيران الاستعداد لتسيير رحلات شحن ورحلات تجارية خلال الشهر الحالي.





وكان مسئول كبير في البيت الأبيض، قد قال، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيستضيف حفل توقيع اتفاق مباشرة العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر، ويشمل الاتفاق الذي أُعلن عنه في البيت الأبيض في 13 أغسطس عقب محادثات قال مسئولون إنها استغرقت 18 شهرًا، موافقة الإمارات على مباشرة العلاقات مع إسرائيل التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض بالضفة الغربية.





ومنذ بدء العلاقات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل، أجرى عدد من المسئولين في البلدين، اتصالات هاتفية، في ظل مساعي الاتفاق للمضي بالتعاون في عدة مجالات، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.





قالت دراسة حديثة تناولت «رؤية 2030» في إصلاح التعليم الديني في السعودية، إن الرياض تعتمد نهجًا مزدوجًا لإصلاح نظام التعليم، فمن ناحية، تعمل على استئصال الخطاب المتطرف مباشرة؛ من خلال تشجيع المؤسسة الدينية على تبني وتعزيز تفسير معتدل للخطاب الإسلامي، ومن ناحية أخرى، تعمل الحكومة على إدخال محتوى حديث للمناهج الدراسية؛ مثل: العلوم والفلسفة والموسيقى واللغة الصينية؛ مما سيساعد المملكة في بناء اقتصاد حديث يقوده القطاع الخاص.





وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية في سبتمبر الحالي، وأعدتها الدكتورة نجاح العتيبي، الباحثة السعودية ومحللة السياسات المقيمة في لندن، إلى أن إصلاح نظام التعليم قُدم في «رؤية 2030» بوصفه وسيلة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مبينة أن هذا المسار حقق قدرًا من النجاح، لا سيما عندما اقترن بعمليات تطهير تستهدف المعلمين المتطرفين الذين رفضوا تنفيذ التغييرات.





وبحسب الدراسة، فإن نهج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إصلاح التعليم يختلف عن أسلافه؛ الذين ركزت مناهجهم بالكامل على الجهاز التربوي، فيما أظهر التركيز الإصلاحي للأمير محمد بن سلمان أنه مستعد للعمل مع مؤسسات خارج جهاز التعليم؛ مثل المؤسسات الدينية.





ولفتت الدراسة إلى أن معالجة القضية الأوسع للمؤسسات الدينية، والدور الذي اضطلعت به في التعليم والمجتمع، يجعل نهج الأمير محمد بن سلمان الجديد أكثر احتمالية للنجاح من الجهود السابقة.





وتطرقت الدراسة إلى حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، في أكتوبر 2017 في الرياض، حيث أوضح أنه يعتزم معالجة التطرف الديني بشكل مباشر، قائلًا: «لن نقضي السنوات الثلاثين القادمة من حياتنا في التعامل مع الأفكار المتطرفة، سوف ندمرها اليوم». كما وضع رؤية جديدة للمملكة، قائلًا «نريد فقط العودة إلى حيث كنا، الإسلام المعتدل المنفتح على العالم، والمنفتح على جميع الأديان».





ومع ذلك، فإن الإصلاح الحالي للتعليم في السعودية في إطار «رؤية 2030» يشير إلى أنه ذو شقين، كما تورد الدراسة، حيث يتضمن الشق الأول تعديل محتوى الكتب والمناهج الدينية من أجل تقليل التركيز على الموضوعات الدينية، والتركيز بشكل أكبر على المهارات الفنية والإبداعية والتفكير النقدي؛ وفحص المعلمين من كَثَب، وتقليل الرقابة الدينية على النظام التعليمي من خلال صياغة سياسات للحفاظ على تعليم ديني معتدل في المناهج.





فيما يركز الشق الثاني على تجربة أشكال جديدة وأكثر توجهًا نحو السوق من التعليم والسياسات التعليمية؛ بهدف تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير التوظيف للسعوديين.





وتعتقد الباحثة أن نظام التعليم قد وُضِعَ في الركاب الوطني للنمو الاقتصادي والتغيير المجتمعي؛ مما سيسمح في هذه العملية للخطاب الديني المعتدل بالتطور.





ورغم العواقب السلبية الحتمية على السعودية بسبب تحديات وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في أسعار النفط، تفيد الدراسة بأن هناك موجة من التفاؤل بتخطي هذا كله من خلال اتباع «رؤية 2030».





وأضافت الباحثة: «لقد بدأت الرياض بالفعل في التغلب على بعض من المشكلات التعليمية؛ فقد دفع الضغط نحو تنويع الاقتصاد، في أقل من عقد من الآن بقليل، البلاد إلى اتباع نهج أكثرَ جدية وجرأة في معالجة سياستها التعليمية الشاملة، وإعادة ترتيب النظام بناء على الضرورات الاقتصادية، وليس الدينية، لدعم خطط المستقبل».





وتؤكد الدراسة أن «محاولات السعودية الحالية لإصلاح نظام التعليم محاولات استراتيجية، ليس فقط في محاولات تقليل العدد الهائل من المفاهيم المتطرفة في سياق تطويرها للمزيد من المواد الدراسية المُوَجَّهة نحو السوق، ولكن أيضًا من خلال تمكين رجال الدين المعتدلين من الانضمام إلى النهج التاريخي تجاه إصلاح التعليم وتعزيز مفاهيم إسلامية إنسانية ومعتدلة».





وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران (جنوب السعودية).





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران».



