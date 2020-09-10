دلالات نتائج استطلاع تحديات المشروعات الصغيرة في أزمة كورونا

قالت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمركز القومي للمرأة ، إن نتائج استطلاع تحديات المشروعات الصغيرة في ظل كورونا، غطى أهم الآثار السلبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأشارت مي محمود، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن من ضمن أسئلة هذا الاستطلاع عدد العمالة، هل كان كورونا سببا في تخفيض عددها أم لا، وأسعار المنتجات وتأثرها بأزمة كورونا.





وأضافت مدير مركز مهارات المرأة بالقومي للمرأة، أن 80% من السيدات أشاروا إلى وجود آثار سلبية ، على الرغم ـن ثلثهم أشاروا إلى وجود بارقة أمل، بالنسبة للجوء للمنتجات المحلية عن السابق.





وأوضح "محمود" ، أن من ضمن أسئلة الاستطلاع، رؤية أصحاب المشروعات للفترة القادمة، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من الاستطلاع معرفة الدعم الذي يحتاج إليه أصحاب المشروعات.