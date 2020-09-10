إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة.. شاهد

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الواحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وكوم حمادة وكفر الدوار، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





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أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة و الزراعية عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 12285 م2 عبارة عن: 4 حالات تعد على أملاك الدوله بمساحه 8800 متر بحوش عيسى.





كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة على الأراضى الزراعية بقرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية بإجمالى مساحة 3385 مترا.





وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة حالتين بمنطقة القرنشاوي بنطاق قرية زُهرة بكفر الدوار تعد على أملاك الدولة بمساحة 100 متر.