جيانا فاروق: تأجيل الأولمبياد أحبطني.. وفرصة مصر ذهبية في طوكيو.. وكواليس البطولات سبب الهجوم علي.. الأهلي مبيقفش على حد

جيانا فاروق:

تأجيل أولمبياد طوكيو أحبطني وأعطى مصر فرصة ذهبية

فريق أوليمبي خاص يتولى إعدادي لأولمبياد طوكيو

دعم "روابط" خفف عني أعبائي

والتسويق الرياضي طور الرياضة فى مصر

الناس بتهاجمني علشان ميعرفوش حاجة عن كواليس البطولات

وزير الرياضة يتواصل معي بشكل شخصي

الوزارة واللجنة الأولمبية يدعمونا بقوة

وهذه رسالة الرئيس السيسي لي

والأهلي مبيقفش على حد وقادر على تجاوز أزماته





تعد جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، واحدة ممن تضع عليهم الرياضة المصرية آمالًا كبيرة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة طوكيو 2021.

وكتبت جيانا اسمها بأحرف من ذهب في لعبة الكاراتيه، بعدما اعتلت منصة التتويج في بطولات العالم، أكثر من مرة منذ أن بدأت مسيرتها في اللعبة حتى نالت لقب أسطورة الكاراتيه فى العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة بعد حصولها على العديد من البطولات الدولية، وكانت أول مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ذهبية بطولة العالم عام 2014 بألمانيا.

نجمة مصر ولتي حسمت التأهل الرسمي لأولمبياد طوكيو، فتحت قلبها إلى موقع "صدى البلد" خلال الحوار التالي:

فى البداية.. ما رأيك فى عودة النشاط الرياضي؟

بالنسبة لي كان خبرا مفرحا جدا لأننا ظللنا كثيرا بعيدا عن التدريبات والتمرين فى المنزل لم يكن بمستوى جيد مثل التمرين المعتاد فى ظل الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

كيف كنتِ تمارسين تدريباتك في فترة الحظر؟

كنت أسعى للحفاظ على لياقتي البدنية وقت الحظر، ولذلك ركزت على التدريبات البدنية عبر تمارين الفيديو مع مدرب الأحمال الخاص بي حتى أكون مستعدة لعودة النشاط بلياقة بدنية قوية.

ما رأيك فى تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام؟

تأجيل الأولمبياد كان خبرا محبطا جدا لي ولكنه منحني فرصة ذهبية فى الإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي، كما منحني فرصة الاستشفاء من الإصابات التي ألمت بي خلال الفترة الأخيرة، حيث كنت أعاني من 5 إصابات.

هل منح تأجيل طوكيو مصر فرصة في زيادة عدد الميداليات الأولمبية؟

أرى أنه فرصة جيدة لمصر فى الإعداد الجيد لهذا الحدث، وأتاح الفرصة لتحقيق احتكاك قوي قبل الأولمبياد لزيادة عدد الميداليات خلال تلك الدورة.

هل حقق التسويق الرياضي الأهداف المرجوة منه فى مصر؟

بالطبع، فاهتمام شركات التسويق الرياضي للاعبي الألعاب الأولمبية طور الرياضة المصرية ودفعها إلى تحقيق إنجازات أكثر خلال الفترة الحالية.

ولكن أتمنى زيادة الاهتمام بالألعاب الأولمبية، خاصة أن التسويق الرياضي يفرق جدا مع اللاعبين معنويا، حيث إن معرفة الناس أن هناك بطلا فى لعبة الكاراتيه والتايكوندو يعطي حافزا أكبر لتحقيق المزيد من البطولات، خاصة أن تحقيق إنجاز لا يعرفه أحد، شيء محبط.

كيف استفدتِ من التسويق الرياضي الفترة الأخيرة؟

استفدت كثيرا، حيث إن ظهور التسويق الرياضي لي من خلال شركة روابط الرياضية خفف عني الأعباء وجعلني أركز أكثر فى التدريب وتحسين المستوى وحصد الميداليات بدلا من التفكير فى الجانب المادي أكثر.





ما الذي وفرته لكِ روابط الرياضية؟

روابط الرياضية تقوم بتوفير معسكرات خارجية لي، كما جعلتني أشارك فى عدد أكبر من البطولات، حيث أصبحت لا تلتزم بالبطولات التي يشارك فيها الاتحاد فقط بل تشارك في جميع البطولات الدولية ليتوفر لها احتكاك دولي أكثر ويزيد من خبرتها الدولية.

هل سيساهم التسويق الرياضي للألعاب الأولمبية فى وصول مرتبات اللاعبين مإلى رتبات لاعبي كرة القدم؟

مرتبات لاعبي الألعاب الأولمبية لن تصل إلى ربع مرتبات لاعبي الكرة، فالفرق مهول بين الطرفين في ظل تحقيق أبطال الألعاب الأولمبية إنجازات عالمية بمقدار كل يوم، بينما يفشل لاعبو الكرة فى تحقيق إنجاز واحد عالميا، ولذلك أتمنى أن تصبح الألعاب الأولمبية رقم واحد فى مصر طبقا لإنجازاتها.

كيف تستعدين لأولمبياد طوكيو؟

أهتم حاليا بتطوير الجانب البدني للعودة إلى اللياقة البدنية التي وصلت لها قبل فترة التوقف وسننتقل من الجانب البدني إلى الجانب الفني تدريجيا، حيث هناك خطة موضوعة أسير عليها حاليا.





هل اختلف الدعم من الاتحاد بعد تأهلك؟

اختلف كثيرا من خلال فريق إعداد خاص وفره لي اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الظهراوي بعد حسم التأهل لطوكيو والإعداد للأولمبياد على أكمل وجه والتركيز أكثر من أجل العودة من طوكيو بميدالية أوليمبية لمصر.





من هو الفريق الأولمبي الذي عينه لكِ اتحاد الكاراتيه؟

يتكون الفريق الأوليمبي من محمد عبد الرجال، مدرب فني، وعمرو سعد، مدرب أحمال، ودكتور محمد صفي، طبيب نفسي، ويتولى هذا الفريق الإعداد لطوكيو، حيث أتدرب معه خلال الفترة الحالية بعد تعيينه من خلال اتحاد الكاراتيه.





ما هي مواعيد البطولات القادمة؟

ستبدأ البطولات من شهر 2 القادم من خلال بطولة شمال أفريقيا التي ستقام فى مصر وبعدها بطولة البريميرليج فى أذربيجان وبعدها بطولة البريميرليج فى المغرب.





ما هدفك في تلك البطولات بعد حسم تأهلك للأولمبياد؟

أهدف إلى الاحتكاك وتجربة الفنيات الجديدة التي أتمرن عليها استعدادا لطوكيو، وهذا سيكون محور الاهتمام، كما أهدف إلى تحقيق ميداليات فيهم لكن الأولى سيكون الاحتكاك قبل طوكيو.





ما أسباب الهجوم العنيف الذي تعرضتِ له خلال الفترة الماضية.. وما ردك؟

الهجوم خلال الفترة الماضية كان بسبب اعتقادات خاطئة لدى الكثير، فهم لا يعرفون كواليس البطولات وينظرون إلى الناتج النهائي فقط، فهدفي من التأهيل هو تجميع نقاط ولعبت آخر فترة بخمس إصابات فى وقت واحد وكنت ملتزمة باللعب من أجل الحفاظ على ترتيبي حتى ولو بالمشاركة فقط، وبذلت جهدا كبيرا لتحقيق ميداليات فيها، ولكن مشكلة الناس أنها لا تعرف هذا الكلام.







ومن هاجمني نظر فقط إلى النتائج وليس إلى الظروف المحيطة بالنتائج، فلم ينظر أحد إلى أنني لعبت 14 بطولة بالعام وليس 5 بطولات كما كنت ألعب فى السابق، ولذلك من الصعب جدا تحقيق ذهبية 14 بطولة في عام واحد ومن الطبيعي أن الفوز بميداليات أخرى أو أن أخسر في بعض البطولات.





وخضت بطولتين فى 10 أيام واحدة منها فى اليابان والثانية فى تشيلي، مما يدمر الساعة البيولوجية ويضيع وقت الاستشفاء ويزيد الضغوط العصبية علينا، ولكن الجميع يهتم بالناتج النهائي فهل يعقل أن أسافر من طرف الكوكب إلى الطرف الآخر فى 10 أيام وأفوز بذهبية البطولتين كيف أستطيع تحقيق هذا ،ولذلك أطالبهم بمعرفة الكواليس قبل شن الهجوم.

هل يتم دعمك من الوزارة واللجنة الأولمبية بعد تأهلك لطوكيو؟

أتلقى دعما جيدا من الاثنين وسعيدة جدا بدورهما، وهما مهتمان جدا بالألعاب الأولمبية فى الفترة الأخيرة، خاصة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

هل يوجد تواصل شخصي بينك وبين أشرف صبحي وزير الرياضة؟

طبعا فوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى يتابع مشاكلنا بنفسه ويوجد تواصل مباشر بيننا، خاصة أنه لاعب كاراتيه سابق فيعرف المشاكل التي أمر بها ويحرص على التدخل بشكل شخصي لحلها ،خاصة أنه يفهم مشاكل الكاراتيه جيدا.

بعيدا عن الكاراتيه وبصفتك لاعبة في الأهلي.. ما رأيك فى الأزمات التي تضرب النادي؟

فعلا هناك بعض الأزمات التي تواجه النادي خلال الفترة الماضية، ولكن النادي الأهلي أكبر من أي أزمات، خاصة أن المشاكل ليست فنية أو إدارية، بل السبب هو انعدام الانتماء لدى اللاعبين وأنهم يتعاملون مع الفريق الآن كنجوم ولا يركزون فى إعطاء النادي حقه بل يبحثون عن تحقيق الذات فقط

هل تأثر الأهلي برحيل بعض الأعمدة الرئيسية عن الفريق؟

الأهلي مبيقفش على حد ولا يتأثر برحيل لاعب لا يملك انتماءً للأهلي، ولدي ثقة كبيرة فى إدارة الأهلي في تجاوز تلك الأزمات والمحافظة على استقرار الفريق .

وكيف ترين أزمة رمضان صبحي؟

تعاملت معه بشكل شخصي وهو إنسان جيد، ولكني ضد قراره بالرحيل عن الأهلي حتي لو بهذا المبلغ الهائل، ولكن كان يكفيه شرفا اللعب للنادي الأهلي، ولو كنت فى موقف رمضان صبحي سيكون قراري هو الاستمرار مع الأهلي ويكفيني شرفا أن أكون فى الأهلي مع جماهيره.

قابلتِ الرئيس السيسي أكثر من مرة.. ماذا قال لكِ؟

اتكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث مرات سابقة ومن حرم الرئيس مرة ،وكان حريصا على الحديث معي وحثي على بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية المختلفة ،وكانت رسالته لي أنه فخور بنا ومبسوط بالألعاب الفردية والإنجازات التي نحققها.

فى النهاية.. هل هناك رسالة ترغبين فى إيصالها؟