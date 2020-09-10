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تعليم

تكوين مجموعات تقوية للطلاب في سيناء بمختلف المراحل التعليمية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد صالح
عقد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا هاما بمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية وموجهى العموم للمواد المختلفة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية الستة موضحا سيادته قرارات وزير التربية والتعليم من كل الجوانب.

وأكد حمزة، الانضباط التام من جانب كوادر العمل الوظيفي بكل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وعمل مجموعات تقوية بجميع الضواحى بالمدارس حفاظا على وقت الطالب وتيسيرا له فى اكتساب المعلومة دون إرهاق، مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بتعليم شمال سيناء.

وتم التأكيد على التأمين الكامل لفصول مدارس التعليم الثانوى والتى تفعل فيها المنظومة الحديثة للتعليم مع اتباع كل التعليمات.

وأكد وكيل المديرية، المتابعة الصحية والمستمرة للطلاب مع الأخذ بالأسباب الاحترازية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب بمدارس شمال سيناء.

كما استمع الى مقترحات من مديرى الإدارات التعليمية بإمكانية تفعيل اليوم الدراسى من الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية اليوم الدراسى بما يتوافق مع ظروف الإدارات المختلفة بشمال سيناء، والعمل على اكتساب واستغلال الوقت بالكامل لصالح الطالب مع إشراف ومتابعة مستمرة من قيادات التعليم وموجهى العموم.

وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما استمع الى المشكلات والمعوقات التى تواجه العملية التعليمية ببعض الإدارات التعليمية والمدارس بشمال سيناء، من أجل العمل على حلها قبل بداية العام الدراسى مع توضيح احتياجات المدارس.

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