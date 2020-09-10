تكوين مجموعات تقوية للطلاب في سيناء بمختلف المراحل التعليمية

وأكد حمزة، الانضباط التام من جانب كوادر العمل الوظيفي بكل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وعمل مجموعات تقوية بجميع الضواحى بالمدارس حفاظا على وقت الطالب وتيسيرا له فى اكتساب المعلومة دون إرهاق، مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بتعليم شمال سيناء.

وتم التأكيد على التأمين الكامل لفصول مدارس التعليم الثانوى والتى تفعل فيها المنظومة الحديثة للتعليم مع اتباع كل التعليمات.





كما استمع الى مقترحات من مديرى الإدارات التعليمية بإمكانية تفعيل اليوم الدراسى من الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية اليوم الدراسى بما يتوافق مع ظروف الإدارات المختلفة بشمال سيناء، والعمل على اكتساب واستغلال الوقت بالكامل لصالح الطالب مع إشراف ومتابعة مستمرة من قيادات التعليم وموجهى العموم.







كما استمع الى المشكلات والمعوقات التى تواجه العملية التعليمية ببعض الإدارات التعليمية والمدارس بشمال سيناء، من أجل العمل على حلها قبل بداية العام الدراسى مع توضيح احتياجات المدارس.



