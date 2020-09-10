برلماني يطالب الحكومة بخطة واضحة المعالم لإنشاء منظومة النقل الذكي

أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحرص الدولة على إنشاء منظومة النقل الذكي لإدارة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: على الرغم من أننا تأخرنا في الانخراط إلى منظومة النقل الذكي إلا أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا بداية حقيقية لدخول مصر إلى هذه المنظومة التي تمثل نقلة كبيرة في هذا القطاع.





وأشار النائب في بيان صحفي له اليوم، إلى أن منظومة النقل الذكي طفرة هائلة تستهدف في الأساس تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن إدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر عبر استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.





وأكد جون طلعت، أن منظومة النقل الذكي تحقق العديد من الفوائد أهمها الحفاظ على أرواح المواطنين بتقليل معدلات الحوادث على الطرق، فضلا عن الحد من المخالفات المرورية، مشيرا إلى أنه من بين إيجابيات النقل الذكى تقليل استهلاك الوقود ومن ثم الحد من زيادة معدلات التلوث التي تؤثر على صحة المواطنين.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة محكمة ومحددة بمدة معينة لتنفيذ هذا المشروع، خصوصا وأنه سيكون له تأثير إيجابي كبير في النهوض بقطاع النقل والمواصلات في مصر