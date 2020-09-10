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رياضة

رغبة في الفوز للهروب من شبح الهبوط.. أسوان في ضيافة الإنتاج الحربي بـ الدوري الليله

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
فريق أسوان
فريق أسوان
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محمد السعيد
يحل فريق أسوان ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق أسوان بقيادة أحمد كشري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من شبح الهبوط إلى القسم الثاني.

في المقابل يطمح فريق الإنتاج الحربي في مواصلة انتصاراته الأخيرة بالدوري مام أسوان، للتقدم إلى المركز السابع.

كان الانتاج الحربي حقق الفوز في آخر مباراتين بمسابقة الدوري، على حساب سموحة بنتيجة 2 - 1 وطنطا بنتيجة 3 - 0.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة.
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