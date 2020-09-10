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وزير التعليم: نبعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية تستعرض الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.


وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، أن كل أجهزة الدولة تعمل وتتعاون مع الوزارة مثلما حدث فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لأكثر من مليون و400 ألف طالب، والتى تمت بأمان وحفاظ على صحة الطلاب.


وتابع: "الأمور تسير بسلاسة بسبب تعاون أجهزة الدولة، وقمنا بعمل امتحان قومى لهذا العدد الهائل من الطلاب".


واستطرد: "نبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد".
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