وزير التعليم: بوسترات توعوية وزائرة صحية في كل مدارس مصر خلال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة بكل أجهزتها تتعاون من أجل تأمين طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تكاتف الدولة ساعد على إتمام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدون أي مشكلات رغم أزمة كورونا.









وقال وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي له منذ قليل: "وزعنا على مديري المديريات التعليمية تعليمات للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين والإداريين خلال العام الدراسي الجديد".









وأوضح أن هذه التعليمات شملت التأكيد على التباعد الاجتماعي، وضوابط تنظيم الطابور المدرسي، والالتزام بتخفيف كثافات الفصول.









وأضاف وزير التربية والتعليم: "أكدنا على مديري المدارس بمراعاة إعداد الجداول الدراسية بشكل يتناسب مع كثافة الطلاب في المدرسة ودون المساس بالمحتوى الدراسي المطلوب دراسته".









واستكمل تصريحاته قائلا: "نتعاون مع وزارة الصحة في حملة إعلامية وسنوفر بوسترات توعوية للطلاب والمعلمين، بالإضافة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في مدارس مصر لمتابعة الحالة الصحية للطلاب يوميا".









وتابع: "نوفر مصادر تعلم مختلفة للطلاب غير المدرسة، من أهمها؛ القنوات التعليمية التليفزيونية، ومنصات البث المباشر، ومنصات الفصول التفاعلية لمساعدة الطلاب على استكمال العام الدراسي مع الذهاب للمدارس عدد محدود من الأيام أسبوعيا".









وأكد أنه سيتم تطبيق المنهج الدراسي الخاص بجميع المراحل الدراسية، بشكل كامل مع مراعاة الإجراءات الوقائية.



