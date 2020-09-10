الكشف على 141 شخصا ضمن أعمال العيادة المتنقلة بالدقهلية

حيث تتم المتابعة عن طريق العيادات المتنقلة (كشف ممارس- تحليل سكر - قياس ضغط - صرف العلاج) عيادة واحدة يوم من كل أسبوع.

ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصحة انه تم الكشف الطبي على 141 مواطنا وتحليل السكر لعدد 25 مواطنا وصرف العلاج لهم و ان مستشفى جمصة المركزى هي مستشفي الإحالة التي يتم تحويل الحالات إليها في حالة الحاجة كما انه يوجد نقطتين اسعاف بالمنطقة الصناعيه وتبعد 8 كم والكساره وتبعد 10 كم