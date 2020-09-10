الكشف على 141 شخصا ضمن أعمال العيادة المتنقلة بالدقهلية

اعلنت مديرية الصحه بالدقهلية فى بيان لها اليوم انه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باتخاذ مايلزم نحو استمرار تقديم الخدمات الصحية في كل مواقع المشروعات القومية فقد وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة فريق الرعاية الأساسية بإدارة بلقاس الصحية للكشف وصرف العلاج للعمال والمهندسين بمدينة المنصورة الجديدة مع مراعاة اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والرعاية الطبية الكاملة.
حيث تتم المتابعة عن طريق العيادات المتنقلة (كشف ممارس- تحليل سكر - قياس ضغط - صرف العلاج) عيادة واحدة يوم من كل أسبوع.
ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصحة انه تم الكشف الطبي على 141 مواطنا وتحليل السكر لعدد 25 مواطنا وصرف العلاج لهم و ان مستشفى جمصة المركزى هي مستشفي الإحالة التي يتم تحويل الحالات إليها في حالة الحاجة كما انه يوجد نقطتين اسعاف بالمنطقة الصناعيه وتبعد 8 كم والكساره وتبعد 10 كم
واشار وكيل الوزارة الى إستمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات المتنقله لخدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم واعدا بزيادة عدد الايام مستقبلًا.