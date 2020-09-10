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أخبار البلد

وزارة الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية لمنع الإصابة بكورونا في المدارس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت وزارة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن بشأن الدراسة خلال فترة كورونا عن ١٠ قواعد ذهبية حتى لا يتعرض الطلاب للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وجاءت أبرز النقاط متمثلة في الحرص على غسل الأيدي بشكل مستمر وترك مسافات بينية وممارسة الرياضة.

ونستعرض العشر نقاط كالتالي:

أولا: ممارسة التمارين الرياضية 
ثانيا: التهوية الطبيعية 
ثالثا: لا للمصافحة والعناق والتقبيل
رابعا: البعد عن الأماكن المزدحمة
خامسا: تناول أطعمة صحية وأخد قسطا وفيرا من النوم 
سادسا: في حال وقوف الطلاب في الطابور الصباحي يراعى التباعد الجسدي بمسافة آمنة 
سابعا: احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك 
ثامنا: اترك مسافة للأمان 
تاسعا: اغسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمر 
عاشرا: لا تلمس حرف السلالم والأسطح إلا للضرورة 
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