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طارق شوقي: التعليم فى مصر والصحة شهدا نقلة نوعية حضارية كبيرة تلك الفترة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:17 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه تم التأكيد على ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية لكل الطلاب على مدار اليوم.


وأضاف "شوقي"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الخميس، أنه يتم التعاون بين وزارتي التعليم والصحة حتى قبل بدء فيروس كورونا، حيث تم التحدث عن موضوع فيروس سي للطلبة، كما أنه تم بنجاح شديد، بالإضافة إلى موضوع التغذية السليمة والأمراض المزمنة، مثل سوء التغذية والأنيميا والسمنة المفرطة.


وتابع: "هذا التعاون دا غير خريطة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أن التعليم فى مصر والصحة شهدا نقلة نوعية حضارية  كبيرة تلك الفترة، متابعا أنه تتم محاولة الاستفادة مما حولنا من أحدث ما توصل إليه العالم بالشكل الذي يناسب احتياجات الطالب المصري.


وأكد أنه في العام القادم سيتم مساعدة الطلبة لتكملة العام الدراسى بدون احتكاك كبير، عن طريق ذهابهم بعدد محدود.

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