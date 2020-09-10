برلماني يحذر: الأمراض التنفسية أكثر خطورة في الشتاء.. والحل في الالتزام بالإجراءات الوقائية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأمراض التنفسية والتي تنتقل عن طريق الهواء أو الرذاذ تكون أكثر خطورة في فصل الشتاء، موجها رسالة للمواطنين يؤكد فيها على أن الحل السحري هو الإلتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامات التي تمنع ٧٠% من انتقال الفيروسات عن طريق الهواء.





جاء ذلك خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، مشددا على أهمية الالتزام بإجراءت التباعد الجسدي والنظافة العامة، قائلا: لا تخوف أو قلق من تحور كورونا، خصوصا وأنه لم يثبت علميا حتى الآن تحور الفيروس للأسوأ على الرغم من أنه أكثر انتشارا، إلا أنه ليس فتاكا.





وتوقع أبو العلا، ألا نصل إلى صفر إصابات بفيروس كورونا بنهاية شهر سبتمبر الجاري بسبب حالة الإهمال والتراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، قائلا: على الرغم من ذلك في مصر نسبة الشفاء عالية بفضل كفاءة بروتوكولات العلاج والدور الهام الذي يقوم به الطاقم الطبي.





وردا على تساؤلات المتابعين بشأن إيجابية الإصابة بفيروس كورونا ولكن بأعراض خفيفة، شدد أبو العلا، على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين اختفاء الأعراض تماما، وبعدها يتم عمل تحاليل أخرى، مشيرا إلى أن بعض الحالات تعاني من استمرار الأعراض حتى بعد سلبية التحاليل وهو أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.