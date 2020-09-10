مصرع عامل اصطدمت درجته البخارية بشجرة في سوهاج

لقي عامل مصرعه أثر أصطدامه بإحدى الأشجار أثناء قيادة دراجته البخارية، بناحية أولاد بهيج بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث سير ومتوفي بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "عماد الدين. ح" ٢٦ عامًا، عامل، اختل توازنه واصطدم بإحدى الأشجار على جانب الطريق، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة بان سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلى بالمخ، مما أدى إلى وفاته في الحال.



