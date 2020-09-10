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وزيرة الصحة: فريق العمل بين وزارتى الصحة والتعليم نجح فى مسح وكشف أكثر من 11 مليون طفل سنويا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:27 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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هاجر إبراهيم
تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن المتابعة لوزارة الصحة داخل المدارس، قائلة إن هناك غرفة مركزية فى كل محافظة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق بين كل إدارة صحية و تعليمية على مستوى الإدارات.

وأضافت "هالة" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن هناك إرشادات خاصة بوزارة الصحة لتلك الإدارات للتدرب عليها، موضحا أن جميع المدارس فى نطاق الوحدة الصحية من مسئولية الطب الوقائى فى تلك الوحدة الصحية.

وتابعت أن الزائرة الصحية أو الطبيب الذى فى المدارس جزء من منظومة وزارة الصحة، لافتة إلى أنه يتم التأكد من إرشادات الوزارة بالمدرسة والتأكد من وجود مكان للعزل ومعرفة نسب الغياب.

وأكدت أن فريق العمل بين وزارتى الصحة والتعليم نجح فى مسح وكشف أكثر من 11 مليون طفل سنويا، متابعة أن الوزارتين لهم فريق متناغم على الأرض.

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