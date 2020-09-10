في الحجر الصحي حاليًا.. إصابة وزير تونسي سابق وزوجته بفيروس كورونا









أعلنت صحف تونسية، إصابة الوزير التونسي السابق محمد عبو وزوجته النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.





افاد مصدر مطلع في المكتب السياسي للتيار الديمقراطي أن الزوجين "محمد عبو" و"سامية عبو" أصيبا بفيروس كورونا، وهما حاليا في الحجر الصحي في منزلهما وحالتهما مستقرة.









وكانت النائبة سامية عبو، ضمن الحضور في جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، يومي 1و2 سبتمبر.





ولفتت وسائل الإعلام التونسية، أن الزوجين عبو، خضعا لتحاليل طبية كانت نتيجتها إيجابية، مشيرة إلى أنه لم تظهر على عبو وزوجته أية أعراض.





من جانبها، أكدت نصاف بن علية، المنسقة العامة لـ«برنامج مقاومة فيروس (كورونا)» في تونس، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز حدود 5400 حالة للمرة الأولى منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في 2 مارس الماضي.





وذكرت أن بين المصابين 265 من العاملين في المهن الطبية، وأن عدد الوفيات تضاعف تقريبًا منذ فتح الحدود التونسية من جديد أمام الوافدين في 27 يونيوالماضي من 50 إلى 96 حالة وفاة.





وأشارت بن علية إلى أن تونس سجلت أكبر حصيلة يومية من الإصابات في 7 سبتمبر الحالي، وذلك بنحو 293 حالة إصابة جديدة، ليبلغ بذلك عدد الحالات النشطة التي ما زالت حاملة للفيروس 3459 حالة.







