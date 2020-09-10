وزير التعليم: كثافات الفصول في العام الدراسي الجديد لن تزيد على 20 طالبا في الفصل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه آن الأوان لأن نتوقف عن ترديد الحديث عن أزمة كثافات الفصول في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد.









وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي له: "كثافات الفصول في العام الدراسي الجديد ستكون من 15 لـ 20 طالبا في الفصل، وانتهت ظاهرة وجود 70 و80 طالبا في الفصل في ظل أزمة كورونا".









وأضاف: "على الرأي العام أن يتأكد أن الصورة التي كانت موجودة في المدارس المصرية قبل أزمة كورونا انتهت تماما بلا رجعة".









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم توزيع الطلاب بشكل يراعي التباعد الاجتماعي، وسيتم تعقيم وتهوية الفصول بشكل منظم هذا العام.









وأوضح أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في العام الدراسي الجديد، قائلا: "بالتأكيد أنه أمر وارد أن يصاب أي طالب بفيروس كورونا المستجد، ولكن دورنا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لعدم انتقاله من أي طالب لباقي زملائه".







