كلية الطب بجامعة بدر تنظم دورة تدريبية لأعضاء التدريس للتعرف على مزايا "بنك المعرفة".. بالفيديو

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب البشرى بجامعة بدر فى القاهرة، أنه تم تنظيم دورة تدريبية على كيفية التعامل مع "بنك المعرفة" المصرى، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من "المعلومات، والأبحاث، والكتب الأكاديمية" فى مجالات علوم الطب البشرى بمختلف أنواعه.. مشيرًا إلى أن "بنك المعرفة" يتيح فرصًا كبيرة للإطلاع على معظم "الدوريات العلمية" الكبرى على مستوى العالم؛ مما يساعد أعضاء هيئة التدريس على الإطلاع والبحث العلمى.













أكد عميد كلية الطب البشرى بجامعة بدر، أن "بنك المعرفة" لديه جزء كبير جدًا فى محتوى الموقع للمنظومة التعليمية والتدريبية، وبشكل خاص لكليات الطب البشرى على مستوى الجمهورية؛ مما يعد فرصة كبيرة لتبادل المعلومات والتعرف على كل ما وصل إليه العلم من المستجدات فى العلوم الطبية بمختلف أنواعها، ويرجع بالفائدة الكبيرة على أعضاء هيئة التدريس الطبى بالكلية والطلبة.. موضحاَ أن ذلك يأتى فى إطار حرص "جامعة بدر" على مواكبة التطورات الحديثة فى مجالات "التعليم المدمج".





أضاف الأستاذ الدكتور أحمد مخلوف، أن استخدام المواد التعليمية لـ"بنك المعرفة" يساعد الطلبة فى تنمية مهاراتهم أثناء الدراسة والإعداد للدراسات العليا ومجال البحث العلمى وعلى مستوى الخريجين والأطباء الممارسين للمهنة فى تحديث معلوماتهم ومهاراتهم لكل ما هو جديد فى علوم الطب بشكل عام.. كاشفًا عن أنه توجد منصات تعليمية على بوابة "بنك المعرفة" تقوم بتعليم أعضاء هيئة التدريس نظريا ومهاريا لرفع قدراتهم فى المجال الطبى.





أشار عميد كلية الطب البشرى بجامعة بدر، إلى أنه من ضمن إمكانيات "بنك المعرفة" إعطاء الكورسات التعليمية، ويمنح بعدها شهادات معتمدة من المنصات والهيئات الدولية المتعاقد معها "بنك المعرفة"، بعد اجتياز تلك الكورسات وعمل الاختبارات اللازمة فى التعامل مع المرضى بشكل "علمى، وأكاديمى" لتعظيم أقصى استفادة ممكنة فى الحياة العملية الطبية.