مباحث تموين القاهرة تضبط 3 أطنان أغذية فاسدة قبل ترويجها

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان سلع غذائية "لانشون، جبن أبيض ورومى، زيتون" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .





وتبين انتهاء تواريخ صلاحيتها وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة للتجارة والتوريدات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الجمالية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



