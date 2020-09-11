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برلمان

برلماني يطالب المحافظين بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن خفض رسوم التصالح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بجميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء خاصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم التصالح ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين.

وطالب "إسماعيل" من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى الواضحة والحاسمة والتى أكد فيها أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى سواء على أراض دولة أو أراض زراعية وأن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن، مؤكدا أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعماري ويحد من انتشار المناطق العشوائية.

كما أشاد النائب محمد إسماعيل بتأكيد رئيس الوزراء بأن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار وأن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذى يتم بها عمران سليم ومخطط مؤكدا أن صمت الحكومات السابقة هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء.
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