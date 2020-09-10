سلطنة عُمان تشارك في اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بحقوق الإنسان

شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة أعضاء المنتدى، وممثلين عن المجتمع المدني، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان.





وبحسب بيان، الخميس، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي مناقشة تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعامل اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان معها، كما تم إجراء انتخابات للجنة الحوكمة في المنتدى، واختيار مُمثل المنتدى لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.