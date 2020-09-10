طارق شوقي: نشهد نقلة نوعية حضارية كبيرة في مجالي الصحة والتعليم.. وأقدم رسالة طمأنينة لأولياء الأمور بشأن العام الجديد

طارق شوقى:

أكد طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية استعرضت الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.









وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس، أن كل أجهزة الدولة تعمل وتتعاون مع الوزارة مثلما حدث فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لأكثر من مليون و400 ألف طالب، والتى تمت بأمان وحفاظ على صحة الطلاب.







وقال الدكتور طارق شوقى: "إننا استطعنا تكملة السنة التعليمة لملايين من الطلاب فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، واتبعنا العديد من الطرق منها الامتحانات الإلكترونية".



وأضاف أنه خلال الأيام الماضية القليلة على المديريات التعليمية فى المحافظات اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.



وتابع: "أمس الأول تم تشارك الخطة المتفق عليها فى كل مدرسة وتم تقسيمها على الفصول، والاتفاق على أن المسافات لا تقل عن متر ونصف فى الفصول"، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يحل أزمة الكثافة الموجودة فى الفصول من الطلاب بعيدًا عن الجائحة.







وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية لكل الطلاب على مدار اليوم.



وأكد "شوقي" أنه يتم التعاون بين وزارتي التعليم والصحة حتى قبل بدء فيروس كورونا، حيث تم التحدث عن موضوع فيروس سي للطلبة، كما أنه تم بنجاح شديد، بالإضافة إلى موضوع التغذية السليمة والأمراض المزمنة، مثل سوء التغذية والأنيميا والسمنة المفرطة.



