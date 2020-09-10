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أخبار العالم

رئيس أركان إسرائيل السابق يهاجم نتنياهو بسبب فشل إدارة أزمة كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:10 م
رئيس أركان إسرائيل
رئيس أركان إسرائيل السابق يهاجم نتنياهو بسبب أزمة كورونا
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سمر صالح
هاجم رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية السابق جادي ايزنكوت القيادة الاسرائيلية في ادارة ازمة كورونا، وقال خلال مشاركته في مؤتمر امني "نرى دولا عديدة في العالم بحجم اسرائيل تصرفت وفقا للمنهجية الصحيحة ووضعها على ما يرام، لكن لدينا هنا غياب استراتيجية واضحة وانعدام قيادة". 

وشن ايزنكوت هجوما مباشرا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكن بدون ان يذكر اسمه، وذلك بعد هجوم نتنياهو على النيابة والشرطة امس وقال ايزنكوت:"يمكننا ان نتنياقش وان نختلف بالرأي، يمكننا توجيه الانتقادات لجميع الهيئات في اسرائيل والمحاكم والشرطة وحتى الجيش، لا يوجد احد فوق النقد. لكن بين هذا وبين والتهجم والرغبة بتدمير الانظمة القضائية والشرطية يوجد فرق...هناك علاقة مباشرة بين التهجم الليلي على هذه الهيئات وبين ان هذه الهيئات لن تنجح صباحا بفرض القانون على المواطنين". 

وبخصوص مواجهة ازمة كورونا يقول ان الارقام الاخيرة تشير الى فشل حكومي بادارة الازمة "يجب ان نكون شفافين امام الجمهور وان نمنحهم الامل"، مشددا على انه من الخطأ ان تتولى وزارة الصحة ادارة الازمة لوحدها، حيث ان الازمة باتت تلحق الضرر بكافة المجالات في اسرائيل. 

وقال ايزنكوت ان ادارة الحكومة للأزمة تسببت بضياع ثقة الجمهور بالحكومة، وقال :"عندما يعطون تعليمات للحفاظ على التباعد واغلاق والجمهور لا يأخذ هذا الجمهور بجدية، فان هذا يسبب ضررا خطيرا للغاية". 

واضاف "لن يكون لقاح قبل صيف 2021، ولذلك يتطلب وجود استراتيجية وقيادة وادارة المخاطر في كل الجوانب- الاقتصاد، المجتمع والامن في اسرائيل. في مقابل ذلك فان مهمة القيادة اعطاء الامن والرؤيا وان يقولوا انه ستكون حياة بعد الكورونا والمجتمع الاسرائيلي يجب ان يخرج من هذه الازمة قويا أكثر".
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