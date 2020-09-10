شاهد.. لحظة هروب عمال بالقرب من حريق جديد بمرفأ بيروت

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر ، مقطع فيديو لعمال في مرفأ بيروت يركضون فور إندلاع حريق جديد بالقرب منهم .
يظهر في المقطع عمال يبدو أنهم كانوا يعملون في موقع بالقرب من الحريق الذي إندلع بالمرفأ ، و ألتقط أحدهم مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة لمشهد العمال و هم يهربون من المكان بسرعة بسبب الحرائق .
تضمنت التعليق على الفيديو كلمات المواساة من اللبنانين و جنسيات آخرى لما حل في لبنان من نكبات متتالية .
Port now— Mhmd fhs (@FhsMhmd) September 10, 2020
R.I.P LEBANON#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/2oZV2sRKze