شاهد.. لحظة هروب عمال بالقرب من حريق جديد بمرفأ بيروت





يظهر في المقطع عمال يبدو أنهم كانوا يعملون في موقع بالقرب من الحريق الذي إندلع بالمرفأ ، و ألتقط أحدهم مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة لمشهد العمال و هم يهربون من المكان بسرعة بسبب الحرائق .





تضمنت التعليق على الفيديو كلمات المواساة من اللبنانين و جنسيات آخرى لما حل في لبنان من نكبات متتالية .





جدير بالذكر أن الجيش اللبناني طلب من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.

وأضافت الشبكة اللبنانية أن الدفاع المدني يباشر بعمليات إطفاء الحريق محاولا السيطرة على الحريق الضخم.

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر ، مقطع فيديو لعمال في مرفأ بيروت يركضون فور إندلاع حريق جديد بالقرب منهم .