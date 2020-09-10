بعد اتفاق السلام مع الإمارات.. يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت على حل الدولتين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس أن إسرائيل وافقت على حل الدولتين بعد توقيع اتفاق سلام مع الإمارات.





ونقلت الصحيفة العبرية عن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن إسرائيل وافقت على حل الدولتين مع الفلسطينيين وخارطة الطريق رفضتها القيادة الفلسطينيّة.





وذكرت الصحيفة أن حفل التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض.





وكشف كوشنر أن إسرائيل وافقت على حل الدولتين مع الفلسطينيين، وحتى وافقت على خريطة مرسومة، لكن القيادة الفلسطينيّة رفضتها حتى قبل أن تراها.





وقال كوشنر "إذا غيروا رأيهم، إنهم مدعوون للاتصال بنا كذلك الدول العربية سئمت من الطريقة التي يرفض فيها الفلسطينيون الفرص مقترحنا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيحسن نوعية حياتهم وسيؤدي إلى استقرارٍ في المنطقة.





وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي أن إدارة بلاده تقدر الخطوات التي قامت بها السعودية، عندما سمحت للرحلات من إسرائيل باستخدام مجالها الجوي من أجل السفر شرقًا.