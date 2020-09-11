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برلمان

500 جنيه رسوم حصول المرشح علي بيانات الناخبين في الدوائر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
الانتخابات
الانتخابات
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عبد الرحمن سرحان
نص قانون مجلس النواب على زيادة قيمة الرسوم التي يتم تأديتها للهيئة نظير حصول كل مرشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، على غرار مجلس الشيوخ لتكون خمسمائة جنيه بدلًا من مائتي جنيه، وذلك لتوحيد قيمة الرسم المؤدى عن هذه الخدمة في القانونين نظرًا لاتفاق طبيعتهما، والعلة من التعديل أن القيمة السابقة (مائتي جنيه) تم تقديرها عام 2014 أي قبل تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب زيادتها بنسبة معقولة تتفق وطبيعة الخدمة المقدمة.

مادة (18)- الفقرة الأولى:بعد الموافقة تضمنت  يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
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