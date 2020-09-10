بالوثائق.. مكتب الإرشاد يصدر تعليمات جديدة لشباب الإخوان بإحداث شغب في الشارع المصري

أصدر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، تحت إمرة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الجماعة، عقب القبض على محمود عزت بالقاهرة، بيانا جديدا للمكاتب الإدارية التابعة له داخل القاهرة، يتضمن تحليلا للأوضاع التي يشهدها الشارع المصري، وفقا لرؤيتهم وتحليلاتهم المتطرفة.









وأكد الاجتماع، الذي نشر محضره موقع العربي الحديث، ضرورة استغلال حالة الغصب التي يرصدها عناصر الإخوان في الجمهورية والعمل على إشعال فتيل الثورة وانتظار التحرك الثوري الذي قد يصل بالجماعة إلى أهدافها.









واستشهد محضر الاجتماع بعدد من كلمات سيد قطب ووصفه بالشهيد عليه رحمة الله، ويعتبر هذا الأمر من أهم بصمات إبراهيم عزت في قيادة الجماعة، الأمر الذي قد يدفع شباب الجماعة إلى استخدام مزيد من العنف.









وجاء نص محضر الذي تم توزيعه على مسئول المكاتب الإدارية كما يلي: " في إطار ما يتعرض له الشعب المصري من ظلم وقهر بين واستمرار النظام الفاشي الانقلابي في هدم منازل المصريين، أضف إلى ذلك تجرؤهم لهدم بيوت الله فيما عرف "مذبحة المساجد"، وهو ما يثبت كلمات شهيدنا سيد قطب عليه من الله الرحمة والمغفرة ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، ومن خلال متابعاتنا الدقيقة للموقف الحالي ولنبض الشارع المصري من خلال عناصرنا وما آلت إليه الأمور، حيث ازدياد حالة الغضب الشعبي تجاه السيسي وطواغيته من عصابة العسكر حيث الزيادة المستمرة في الأسعار وإصدار قانون المخالفات، أضف إلى ذلك ضعف الدولة وهوانها تجاه القضايا الخارجية مع الدول المجاورة واستنادا لكلمات الشهيد حين قال "إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية.. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية، وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر، لذا وجب التنبيه لإعداد العدة من خلال الجاهزية بصورة دائمة لأي تحرك ثوري يمكن أن يصل بنا لهدفنا علي أن يتم إعلامكم قبيل الموعد مباشرة؛ وفقكم الله لما فيه الخير لمصر ولوطننا".



