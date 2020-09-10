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ديني

حكم إعطاء زكاة مالي لصديقي العاطل عن العمل.. الإفتاء توضح

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
حكم اعطاء زكاة المال للصديق العاطل عن العمل ومديون ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

واجاب "ممدوح" قائلًا: اذا كان مستحقًا فيجوز ان تعطي صاحبك العاطل عن العمل زكاة مالك. 


هل يجوز إعطاء والدي العاطل عن العمل من زكاة مالي 
ورد سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " لم يعد أبي يخرج للعمل لأنه من العمالة غير المنتظمة وأصبح عاطلا عن العمل ولا يوجد دخل آخر ، هل اعطيه من زكاة مالي ؟ 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة.

وأكد أمين الفتوى على أنه على الولد أن ينفق على أبيه من ماله الخاص وليس من مال الزكاة، لأن النفقة هنا واجبة، منوها الى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك".

الأزهر يوضح حكم دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن إعطاء زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل جائزة شرعًا، وهو أولى من غيره بمال الزكاة بشرطين.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟»، أنه يجوز إعطاء إبن الأخت هذا إذا كان عاطلًا عن العمل من زكاة المال، بشرط أن يكون يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وثانيهما أنه لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، حيث إنه عنئذ يكون من الفقراء المستحقين للزكاة.

وأضاف أنه لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.

وتابع: وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته، أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: «دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح».




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