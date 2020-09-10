دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول

قال باحثون إن خفض المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، ولا يقتصر الأمر على نظامنا الغذائي فحسب، بل قد تؤدي السمنة والتوتر أيضًا إلى زيادة فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis ، وجد الباحثون من جامعة كوبنهاغن أن مستويات الكوليسترول المتبقية في دم البالغين مرتفعة مثل كمية الكوليسترول الضار LDL.
ومن أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv"...
الثوم
قد اشتهر الثوم بخصائصه المعززة للصحة، يتكون الثوم من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومركبات الكبريت العضوي مثل الأليسين والأجوين وإس أليلسيستين وإيثيل سيستئين ودياليل سلفيد، وأثبتت عدد من الدراسات العلمية أن الثوم فعال في تقليل بقايا الكولسترول الضار و LDL بشكل ملحوظ، يمكن أن يؤدي استهلاك 1/2 إلى 1 فص ثوم يوميًا إلى تقليل مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 9٪.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر ، وهو مصدر غني لمادة البوليفينول، توفر هذه المركبات فوائد صحية هائلة لجسم الإنسان، يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض بقايا وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن أيضًا يزيد من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.
بذور الكزبرة
تم استخدام بذور الكزبرة لعلاج العديد من الأمراض، ويعد خفض الكوليسترول السيئ أحدها، وتحتوي بذور الكزبرة على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وبيتا كاروتين، والأهم فيتامين سي.