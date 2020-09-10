AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضحية الاستوري.. فتاة تلتقط فيديو وتختفي فجأة عن متابعيها.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
عثرت الشرطة البرازيلية على جثة سيدة تدعى أماندا بالغة من العمر 44 عاما، ذكر أصدقاؤها أنها كانت في المنطقة قرب جوروميريم الواقعة جنوب شرق البرازيل. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة كانت في رحلة بالقارب وشاركت مع أصدقائها لحظاتها أثناء الرحلة عبر خاصية "story".


لاحظ أصدقاؤها في آخر تسجيل لها أنها كانت في القارب ويميل بها قليلا، وبعدهما توقف بث المقاطع استنتج المتابعون أنها ليست على ما يرام وأنها قد تكون في أزمة. 


وعثرت الشرطة بالفعل بعد يومين على جثة السيدة أماندا قرب المنطقة التي ظهرت في المقاطع التي سجلتها عبر "stories" وكان أصدقاؤها يتابعونها. 
ضحية الاستوري.. فتاة تلتقط فيديو وتختفي فجأة عن متابعيها.. صور
ضحية الاستوري.. فتاة تلتقط فيديو وتختفي فجأة عن متابعيها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء عبدالحسيب يكتب: اللحظات الأخيرة.. «جثة في الرمال»

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

العثور على أم لاجئة ميتة بجوار رضيعها في ظروف غامضة

شاهد.. لحظة احتراق قارب يحمل سياحا وقفزهم في المياه

حادث مأساوي.. مصرع شاب غرقًا بعد دقائق من الاحتفال بخطوبته

ترشيحاتنا

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وفاء الكيلاني

مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

تسمم شاب بعد دخوله مرحاض منزله.. والسبب مرعب

احذر من القاتل الصامت .. 11 سببًا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإليك أنواعه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها