ضحية الاستوري.. فتاة تلتقط فيديو وتختفي فجأة عن متابعيها.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة كانت في رحلة بالقارب وشاركت مع أصدقائها لحظاتها أثناء الرحلة عبر خاصية "story".











لاحظ أصدقاؤها في آخر تسجيل لها أنها كانت في القارب ويميل بها قليلا، وبعدهما توقف بث المقاطع استنتج المتابعون أنها ليست على ما يرام وأنها قد تكون في أزمة.











وعثرت الشرطة بالفعل بعد يومين على جثة السيدة أماندا قرب المنطقة التي ظهرت في المقاطع التي سجلتها عبر "stories" وكان أصدقاؤها يتابعونها.

عثرت الشرطة البرازيلية على جثة سيدة تدعى أماندا بالغة من العمر 44 عاما، ذكر أصدقاؤها أنها كانت في المنطقة قرب جوروميريم الواقعة جنوب شرق البرازيل.