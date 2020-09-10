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أخبار العالم

بومبيو: النظام الإيراني فاسد ووحشي ويقمع معارضيه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:42 م
بومبيو
بومبيو
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قسم الخارجي
أطلق وزير الخارجية الأمريكي عدة أوصاف على النظام الحاكم في إيران، كلها تمثل هجومًا حادًا عليه، وذلك مع صدور تقرير عن الانتهاكات في طهران من منظمة العفو الدولية.

قال الوزير بومبيو، اليوم الخميس، إن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن إيران يوضح "فساد النظام ووحشيته"، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات صورية وتعذيب السجناء ومضايقة ذويهم.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "النظام الإيراني أذل شعبه وعاقبه على ممارسة حقه في التعبير وفي التجمع السلمي".

وبثّت إيران فيديو اعتراف على التلفزيون لمصارع يواجه عقوبة الإعدام، وهو فيديو يشبه المئات من الاعترافات القسرية الأخرى.

واندلعت حملة دعم لنافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا  على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعمه في مواجهة النظام الذي أعدمه لمشاركته في احتجاجات عام 2018.

ويتهم المقطع التلفزيوني والسلطات أفكاري بطعن موظف في شركة لتوزيع المياه بمدينة شيراز الجنوبية وسط الاضطرابات.

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