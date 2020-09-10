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أخبار العالم

رئيس لبناني سابق: محاربة الفساد واستعادة الثقة الدولية شرطان لتشكيل الحكومة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:01 م
الرئيس اللبناني الأسبق
الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل تأكيده أن تكليف مصطفى أديب لرئاسة الوزراء يشكل فرصة للبنان بشرط تحقيق أمرين.


وأوضح الجميل أن الأمر الأول يتعلق بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالسلطة، وهذا رهن قدرة هذه الحكومة على محاربة الفساد والبدء بالإصلاحات، وبالتالي إقناع الحراك الشعبي بمشروع بناء الدولة.

وأضاف الجميل أن هذا أيضا ما حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وضع برنامج إصلاحي للبنان نيابة عن السلطة اللبنانية وكأنه يجبرها على وقف الفساد.

وذكر الجميل أن الشرط الثاني لتشكيل حكومة أديب، أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة المجتمع الدولي، وتعيد تنقية العلاقات معه ومع الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج.

واعتبر الرئيس اللبناني السابق أن "الاهتمام الدولي بلبنان وزيارات المرجعيات الدولية يجب أن تقابل بجدية ومسؤولية في التعاطي من قبل السلطة اللبنانية"، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي إلى لبنان.

وأشار الجميل إلى أن لدى إيطاليا القدرة على التأثير إيجابا في القضايا السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، فهي فريق فاعل في قوات اليونيفيل وثاني أكبر مصدر للبنان، ولها دورها الأوروبي المتقدم، بما يسمح بقيام حاضنة أوروبية دولية داعمة للبنان.
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