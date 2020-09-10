أسباب صادمة لتساقط الشعر.. وأسرع الوصفات لإطالته

أسباب عديدة وراء تساقط الشعر ويعد من الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الجينات. يمكن أن يرث هذا الجين من كل من الأم والأب. إليك أسباب تساقط الشعر وعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك لعلاج تساقط الشعر.
وفقا لموقع برايت سايد إذا كان والداك يعانيان من مشكلة تساقط الشعر، فمن المحتمل جدًا أنك ستعانين أيضًا وقد يكون السبب هو الخلل الهرموني في الجسم بسبب سن يأس واضطرابات الغدد الصماء وداء السكري.
على الجانب الآخر فقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة يضع الكثير من الضغط على الجسم مما يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة. يمكن أن يسبب هذا تساقط الشعر.
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إليك وصفات سريعة يمكنك تطبيقها من مطبخك لعلاج تساقط الشعر:
وصفة أفوكادو والليمون
ماذا تحتاجين..
1 ثمرو من أفوكادو ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 عصير ليمون
طريقة تطبيق قناع الأفوكادو:
فى وعاء ضعى الأفوكادو المهروس ثم يضاف زيت الزيتون إليه ويخلط جيدا.
ثم يتم وضع عصير الليمون ويتم خلطهم مرة أخرى ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو.
يمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وتوقف تساقط الشعر.
وصفة بذور الحلبة والماء
ماذا تحتاجين
2 ملعقة كبيرة بذور حلبة
وعاء من الماء
ملعقة من زيت الجرجير
تعليمات الاستخدام:
انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.
في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون ثم إضافة زيت الجرجير
ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف