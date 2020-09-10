أسباب صادمة لتساقط الشعر.. وأسرع الوصفات لإطالته







وفقا لموقع برايت سايد إذا كان والداك يعانيان من مشكلة تساقط الشعر ، فمن المحتمل جدًا أنك ستعانين أيضًا وقد يكون السبب هو الخلل الهرموني في الجسم بسبب سن يأس واضطرابات الغدد الصماء وداء السكري.

على الجانب الآخر فقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة يضع الكثير من الضغط على الجسم مما يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة. يمكن أن يسبب هذا تساقط الشعر.



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إليك وصفات سريعة يمكنك تطبيقها من مطبخك لعلاج تساقط الشعر:

إليك وصفات سريعة يمكنك تطبيقها من مطبخك لعلاج تساقط الشعر:





وصفة أفوكادو والليمون







ماذا تحتاجين..





1 ثمرو من أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 عصير ليمون







طريقة تطبيق قناع الأفوكادو:





فى وعاء ضعى الأفوكادو المهروس ثم يضاف زيت الزيتون إليه ويخلط جيدا.





ثم يتم وضع عصير الليمون ويتم خلطهم مرة أخرى ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو.





يمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وتوقف تساقط الشعر



