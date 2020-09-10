اتحاد الناشرين العرب: نقف بجانب السودان في أزمته

أعرب اتحاد الناشرين العرب ، رئيسًا وأعضاءً، عن ألمه لما ألمّ بالشعب السوداني الشقيق بسبب كارثة الفيضانات والسيول غير المسبوقة، والتي تسببت في خسائر بشرية كبيرة، وسقوط المئات من الضحايا، وإصابة الآلاف، وانهيار المنازل وتشريد عشرات الآلاف.





وأعلن الاتحاد مساندته وتضامنه مع كل الأشقاء السودانيين بصورة عامة، والإخوة الناشرين السودانيين بصورة خاصة، داعين الله أن يُسلمهم من كل سوء ويحفظهم ويشفي المصابين.





وتقدم الاتحاد بالعزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان في فقدان ذويهم، كما دعا المجتمع العربي والدولي لدعم الشعب السوداني الشقيق الذي يمر بهذه المحنة، بكل الأدوات الطبية والمخيمات الصحية على وجه السرعة.