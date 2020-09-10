AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المصري في الدوري الممتاز، والمقررة إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف بيراميدز، نظيره المصري، في الثالثة والنصف عصر اليوم على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان 
خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر- محمد حمدي 
خط الوسط:  ابراهيم حسن- إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق.
خط الهجوم: جون انطوي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيوني -  محمد فتحي - دودو الجباس - ايريك تراوري.
وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

استعدادا للقاء سموحة بالدوري.. قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بالإسكندرية

تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان

الدوري المصري.. فادي فريد يسجل هدف التقدم لأسوان في شباك بيراميدز

الدوري المصري.. أسوان يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول

ترشيحاتنا

استشاري مناعة: تزايد إصابات كورونا في مصر مع قرب الشتاء "جرس إنذار"

مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل

رسميا.. إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي.. وتحديد موعد نهائي دوري الأبطال

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: ولادكم في عينينا ولن تضيع السنة الدراسية على أي طفل مصري

اتجاه لتخصيص إعانات شهرية.. النواب يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتبارًا من اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة رامي رضوان

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

دراسة: الكمامة تحمي الأطفال من كورونا ونزلات البرد و7 أمراض أخرى