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رياضة

بعائد 10.2 مليون جنيه.. وزارة الشباب: الانتهاء من إنشاء 3 مشاريع استثماريـة بأسيوط

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اعلنت وزارة الشباب والرياضة انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بمركزي شباب ابوتيج وموشا بمحافظة أسيوط  بتكلفة انشائية قدرها 7.7 مليون جنيـه حيث تم تنفيذ حمام سباحة نصف اوليمبي واخر للاطفال بمركز شباب ابوتيــج ،  كذلك تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وصالة لياقة بدنيــة بمركز شباب موشــا . 

جدير بالذكر ان هذه المشاريع  تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة اسيــوط بحوالى 10.2 مليون جنيه.

وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

واشار الى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية  بالمحافظات.

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات .
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