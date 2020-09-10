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أخبار البلد

لتطوير الإنتاج الزراعي.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:55 م
السيسي تابعة الموقف
السيسي تابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"، 

حيث اطلع  الرئيس على مراحل العمل بمحاور المشروع بمنطقة الضبعة، والذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة.

وقد وجه  الرئيس في هذا الإطار بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر" وتنفيذه وفق أعلى المعايير، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليصبح المشروع قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء على مستوى رقعة الجمهورية.
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