برلماني يطالب بوضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص

طالب النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بوضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة.





وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يتضمن مادة لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المقترح لدعم العمال وأصحاب الرواتب الدنيا.





وأكد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لما يمثله من تنظيم للعلاقة وتوافق بين صاحب العمل والعمل.





ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسات دور الانعقاد السادس والأخير، وذلك مع بداية شهر أكتوبر المقبل.